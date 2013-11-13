Иллюстративное фото с сайта tvas.ru Иллюстративное фото с сайта tvas.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Актюбинцы были задержаны в пятницу, 9 ноября, возле колонии «УК-168/2». Группа лиц, пришедших на свидание с осужденными, не реагировала на требования полицейских прекратить противоправные действия. Мужчины и женщины оскорбляли полицейских нецензурными словами и оказывали физическое сопротивление. Постановлением специализированного административного суда 23 участника, в их числе 5 женщин, подвергнуты аресту на 15 суток. Еще 3 женщины избежали ареста, поскольку имеют малолетних детей. Однако их оштрафовали на 50 МРП . Постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.