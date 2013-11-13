Иллюстративное фото с сайта Photo-altaynews.kz Иллюстративное фото с сайта Photo-altaynews.kz В Актобе вновь активизировались мошенники. В течении одного дня было зарегистрировано два факта мошенничества, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». 47-летний житель Актобе умудрился выудить у незнакомого 27-летнего парня 180 тысяч тенге, пообещав трудоустройство. После того как обманутый осознал произошедшее и обратился в полицию, мошенник был задержан. Задержанный признал свою вину полностью, сообщили в пресс-службе областного ДВД. В тот же день с заявлением о мошенничестве в полицию обратилась 20-летняя девушка. Она сообщила, что малознакомый мужчин  обманным путем завладел ее деньгами в сумме 300 тысяч тенге, предназначенными на приобретение автомобиля. По данному факту задержан 28-летний молодой человек, который также признал свою вину.