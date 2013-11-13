Банковский сектор в целом за этот же период сократил объем кредитов малым компаниям на 20%. Обзор: Банки сокращают кредитование малого бизнеса Пока между банками и малым бизнесом портятся отношения. За три года доля кредитов малым компаниям в портфеле БВУ снизилась с 23 до 13%. Объем банковских займов в малом бизнесе за сентябрь 2010-2013 сократился на 20% (на 362 миллиарда тенге). Для сравнения в целом кредитный рынок вырос на 46%, а потребительское направление в 2,3 раза. У предпринимателей нет достаточных гарантий для обеспечения кредитов. В банковском секторе в приоритете розница. Объем банковских потребкредитов в сентябре превысил 2 триллиона тенге, кредиты малому бизнесу сократились до 1,4 триллионов тенге. tablica На тренде падающего интереса БВУ к малым компаниям пытается сыграть Сбербанк. Один из самых активных кредиторов недавно объявил о запуске нового пакета кредитов с широкой линейкой по видам залогового обеспечения для индивидуальных предпринимателей и малых компаний. Банк, ориентированный на корпоративный сегмент, за три года увеличил ссудный портфель по МСБ с 25 до 90 миллиардов тенге (IV/2010 – II/2013). Источник: ranking.kz