Иллюстративное фото с сайта www.flydreams.ru Иллюстративное фото с сайта www.flydreams.ru Беларусь хочет ввести налог на тунеядство - предполагается, что ежегодная сумма налога может составить около 280 долларов, сообщает РИА Новости. Как заявила начальник главного управления финансирования соцсферы и науки Минфина Беларуси Светлана Кретова, соответствующий проект приказа уже подготовлен властями. "Определена категория граждан, которых можно отнести у тунеядцам. Будет приниматься решение о том, чтобы они принимали участие в формировании бюджета", - сказала Кретова. К тунеядцам она обратилась со следующими словами: "оплатите то, что вы, в принципе, уже потребили". Агентство отмечает, что чиновница имела в виду бесплатное образование и медицину. Чтобы сбалансировать бюджет на следующий год страны потребуется привлечь 1,5 миллиарда долларов внешних займов и 2 миллиарда долларов доходов от приватизации.