Иллюстративное фото с сайта kapital.kz Иллюстративное фото с сайта kapital.kz Желающие получить водительские права в Казахстане должны будут проходить осмотр-тестирование на предмет употребления наркотических средств и осмотр психиатра с проведением психологического тестирования. Об этом сообщила министр здравоохранения Салидат Каирбекова на заседании правительства, передает ИА "Новости Казахстан". "Ни у кого не вызывает сомнений, что имеется факт прямой зависимости от состояния здоровья водителя и количеством ДТП. Вносим изменения и дополнения в действующую нормативно-правовую базу, которые будут вести к тому, что проведение обязательного осмотра нарколога и химико-токсикологической лаборатории на предмет употребления наркотических средств и осмотр психиатра с проведением психологического тестирования при получении водительских удостоверений", - сказала Каирбекова. Он напомнила, что с нынешнего года осмотр психиатра и нарколога для получения водительских прав проводится в составе консилиума как полное обследование. Как отметила глава Минздрава Казахстана, наиболее высокие показатели смертности от ДТП отмечены в Жамбылской, Алматинской, Южно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Карагандинской областях. По данным ВОЗ, на каждого погибшего вследствие полученных травм от ДТП приходится 23 госпитализированных и 112 тех, кто обратился за медицинской помощью. 3% пострадавших от ДТП навсегда остаются инвалидами.