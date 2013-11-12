Напомним, что 1 ноября в городе запустили новый мост через железную дорогу, изменилось направление движения ряда улиц района Курмыш. Почти на каждом крупном перекрестке все это время дежурили полицейские. Почти две недели они терпеливо объясняли водителям, как лучше проехать до нужной точки. С утра среды «каникулы» заканчиваются. Теперь те же дорожные полицейские будут штрафовать водителей за парковку в неположенном месте и другие нарушения. Об окончании вольной жизни водителей рассказал сегодня на совещании. - Нужно усилить дежурство дорожной полиции на участках улиц Аз Наурыз, Акимжанова, Нокина, - заявил глава города. - На Нокина есть стихийная стоянка, где собираются частные самосвалы и предоставляют услуги за деньги. Мы расширяли эти улицы не для того, чтобы там устраивали стоянки! Нужно усилить дежурство полицейских в районе железнодорожного вокзала. Там организовали места для автостоянок 200 машин. Но каждая машина норовит подъехать ближе к площади, загрузить как можно больше пассажиров. Значит нужно наказывать тех, кто нагло нарушает правила. Портал «Мой город» предупреждаем водителей, что с утра среды стоянка в неположенных местах для самосвалов и не только для них чревата штрафами.