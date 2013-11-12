Иллюстративное фото с сайта www.izvestia29.ru Иллюстративное фото с сайта www.izvestia29.ru Трагедия произошла вечером 11 ноября на  пересечении улиц Жургенова и Некрасова. Водитель пассажирского автобуса, принадлежащего ТОО «Автопарк», не уступил дорогу молодой девушке, переходившей проезжую часть по пешеходному переходу. В результате полученных травм 22-летняя жительница Актобе погибла на месте происшествия. Как сообщает пресс-служба областного ДВД, 34-летний водитель автобуса был трезв. По данному факту возбуждено уголовное дело, назначен ряд экспертиз, проводится расследование. По данным пресс-службы ДВД, за 10 месяцев 2013 года в Актюбинской области выявлено около 75 тысяч нарушений ПДД. 712 нарушений совершили водители общественного транспорта.