Иллюстративное фото с сайта maslynka.ucoz.ru Иллюстративное фото с сайта maslynka.ucoz.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам главного санитарного врача области Умирзака ЗИНУЛЛИНА, с начала года в школах были проведены проверки столовых на соблюдение санитарных правил. - По правилам санитарной нормы, школьные столовые относятся к объектам высокой степени риска. А тому мы должны проверять их один раз в квартал. С начала года было проверено 94 столовых, из них в более чем 60 были выявлены достаточно грубые нарушения санитарных правил, - рассказал Умирзак ЗИНУЛЛИН. За подобные нарушения на ответственных лиц было наложено 128 штрафов. Общая сумма составила около 2,5 миллиона тенге. По данным санитарных врачей, любая столовая должна соответствовать необходимым номам. В первую очередь это технология приготовления и хранения продуктов. Само помещение также не всегда подходит по санитарным стандартам. - Есть школы, которые нуждаются в расширении столовых, где необходимо провести работы по переоборудованию буфетов в столовые. Имеются школы, старого типа, в которых и не предусмотрены столовые, -  уточнил Умирзак ЗИНУЛЛИН. Хотя стоит отметить, что несмотря на нарушения санитарных правил, каких-либо эксцессов отмечено не было. По области не было зарегистрировано ни одного факта отравления школьниками. Школьные столовые сейчас под пристальным вниманием санэпидемиологов. И это не случайно. За последние годы в школьных столовых начали реализовывать не только соки, коржики и шоколад, но кормить малышей горячим питанием. Отсюда и тщательный контроль, за процессом подготовки пищи. На сегодня из почти 100 тысяч детей, обучающихся в школах области, более 42 тысяч - учащиеся 1-4 классов, которым положено горячее питание. Кроме того, горячее доступно для 6 тысяч детей из малоимущих семей. На обеспечение горячим питанием в текущем году из областного бюджета было выделено 935 млн тенге.