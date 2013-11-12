Сегодня, 12 ноября, сотрудники полиции задержали серебристый "ВАЗ-21015", который был угнан из Атырау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В настоящий момент полиция проводит соответствующие мероприятия - снимают отпечатки пальцев, проводят обыск. Подробности выясняются.