В Актобе «сельмашевский» мост могут снести

Сегодня, 12 ноября, в акимате города Актобе состоялось расширенное рабочее совещание по вопросам ремонта автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения. Как сообщил председательствовавший на совещании аким Актобе Ерхан УМАРОВ, масштабный ремонт и реконструкция городских дорог продолжится и в 2014 году. В частности, в планах на следующий год значится долгожданный ремонт второстепенных дорог в районах Москва и Курмыш старой части города. Также в 2014 году будет реконструирован железнодорожный переезд в районе Авиагородка, его сделают четырехполосным. Планируется расширить и улицу имени Маншук Маметовой. Кроме того, рассматривается вопрос реконструкции моста в районе Сельмаша. Известный частыми автомобильными заторами «сельмашевский» мост хотят расширить и сделать четырехполосным. Для этого мост либо снесут и построят новый, либо укрепят старый. Напомним, в текущем году в Актобе на ремонт и реконструкцию более чем 22 километров городских дорог было выделено свыше 5 миллиардов тенге. Кроме того, на строительство моста Акимжанова - Әз Наурыз затрачено 4 миллиарда тенге.