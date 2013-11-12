Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org В Атырау прошло заседание общественного совета по вопросам эффективности принимаемых мер по борьбе с браконьерством, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». С начала года из незаконного оборота правоохранительными и уполномоченными органами изъято свыше 186 тонн рыбы. Из них 3,7 тонны рыбы осетровых пород и почти 26 килограммов черной икры. Между тем в природоохранной прокуратуре считают, что результаты могли бы быть значительнее, если бы сотрудники ведомств, призванных бороться с браконьерством работали в полную силу. Вместо этого многие из них способствуют браконьерству. Так, только за октябрь выявлено два факта, когда сотрудники покровительствовали преступникам. В одном случае установлен факт превышения должностных полномочий сотрудником дорожной полиции, который покровительствовал перевозчикам незаконной рыбы. Во втором случае инспектор природного резервата «Акжайык», используя служебное положение, не только покровительствовал браконьерам, но и сам занимался преступным промыслом.