Иллюстративное фото с сайта www.prospect.zp.ua Иллюстративное фото с сайта www.prospect.zp.ua Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». В нефтяной столице подводят итоги первых дней работы универсальных полицейских. Как рассказал корреспонденту портала «Мой Город» заместитель начальника УВД города Атырау Ерлан БИГАМБАЕВ, несмотря на все принимаемые меры нарушений меньше не становится. Только за два дня проведения рейдов зарегистрировано три с половиной сотни нарушений. В списке наиболее частых - пренебрежение ремнями безопасности, разговоры по телефону за рулем, вождение без водительских прав и злоупотребление алкоголем за рулем. Так в 22 случаях водители оказались в нетрезвом состоянии, причем трое из них уже были лишены прав на два года за управление в нетрезвом виде. В их отношении избрана мера наказания в виде ареста на 10 суток. Подобные рейды будут проводиться и дальше, т.к. необходимо наводить порядок на дорогах, отметил собеседник.