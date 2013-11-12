Аким ЗКО на форуме в Екатеринбурге говорил о приграничном бизнесе

Десятый форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств Нурсултана НАЗАРБАЕВА и Владимира ПУТИНА прошел в Екатеринбурге. В рамках форума открылась международная выставка «Промышленная кооперация России и Казахстана», в которой участвовали 17 крупных предприятий России и 15 казахстанских компаний, а также 10 субъектов РФ и 13 акиматов РК. В рамках международной биржи промкооперации было презентовано 18 крупных и средних инвестпроектов. От ЗКО свою продукцию представили ТОО "Кроун Батыс", Уральская торгово-промышленная компания и ТОО "Стеклосервис". Акимы областей РК также презентовали свои проекты. Глава ЗКО в своей речи говорил о практической отдаче от встреч в таком формате. По его словам, отдача возрастает по самым разным направлениям: это и технологическое, и инновационное, и торговое сотрудничество. НОГАЕВ отметил, что в ЗКО «планомерно реализуют межгосударственные соглашения, направленные на развитие приграничного сотрудничества». - В настоящее время между акиматом Западно-Казахстанской области и пятью областями Российской Федерации (Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской, Оренбургской) и Республикой Татарстан подписаны и реализуются соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. К примеру, АО «Казармапром» основной объем производимой продукции (мелющие шары) по долгосрочному контракту поставляет в Стойлинский горно-обогатительный комбинат, Уральский механический завод поставляет коленчатые валы для нужд товаропроизводителей российской федерации, АО «Западно-Казахстанская машиностроительная компания» для производства нефтегазового оборудования, АО «Зенит», АО «НИИ «Гидроприбор» для производства судов закупают комплектующие материалы у российских партнеров. Кроме того, данными предприятиями организовывается обучение инженеров с выездом на заводы-изготовители оборудования. К примеру, специалисты АО «Западно-Казахстанская машиностроительная компания» обучаются и повышают квалификацию на базе Федерального Государственного Унитарного Предприятия «Научно Технический Центр газотурбостроения «Салют»» в рамках реализации проекта по ремонту авиадвигателей. В текущем году ряд специалистов АО «Уральский завод «Зенит» прошли обучение в Санкт-Петербурге на базе компании «Морская техника». Также на форуме НОГАЕВ заявил, что в условиях Таможенного союза удалось выйти на новый уровень делового сотрудничества, так как есть рост товарооборота с Российской Федерацией на 25% за 9 месяцев текущего года. Следующий форум приграничного сотрудничества Нурсултан НАЗАРБАЕВ предложил провести в Атырау на тему «Инновации в углеводородной сфере». Об Екатеринбурге Город Екатеринбург основан 1723 году. Через 10 лет городу исполнится 300 лет. Основное производство края - горная металлургия, богата полезными ископаемыми, таким как золото и изумруды. В городе проживает 1,5 млн человек. Екатеринбург готовится принять всемирную выставку «ЭКСПО» в 2020 году.