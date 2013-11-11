Астана, 6 ноября 2013 года. В 3 квартале 2013 года Beeline Казахстан показал положительную динамику практически всем по основным направлениям бизнеса. Общий доход вырос на 4,4% по сравнению с прошлым годом. Количество абонентов увеличилось на 5,2% год к году и составило 9,040 млн, потребление голосовых услуг выросло на 40%, потребление мобильного Интернета выросло на 102%, средняя цена минуты, по сравнению с 3 кварталом 2012, сократилась на треть.
Благодаря запуску новых предложений понизилась стоимость звонка, что способствовало увеличению пользования голосовыми услугами. Таким образом, средний счет абонента (ARPU) подешевел на 3,4%, а средний объем выговоренных минут одним клиентом (MOU) вырос на 40% и составил 311 минут, против 222 минут в 3 кв. 2012 года.
Хорошей новостью для клиентов Beeline стало снижение средней цены минуты (APPM). Она составила 4,4 тенге, что на 34,3% ниже, чем в аналогичном периоде 2012 года.
Запуск новых предложений для мобильного Интернета способствовал увеличению потребления data трафика в два раза. По итогам квартала клиенты Beeline скачали 2 106 млн. Мб, против 1 038 млн. Мб в 3 кв. 2012 года.
Растет популярность услуги «Интернет дома». Абонентская база услуги выросла на 62%, а доход увеличился на 53,2% год к году. В 3 квартале скорость Интернета на внешние ресурсы была увеличена до 100 Мбит/сек. На текущий день - это рекорд скорости Интернета на массовом рынке Казахстана.
Общий доход Beeline Казахстан составил 34 млрд тенге, что на 4,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Показатель EBITDA составил 14,966 млн. тенге. Маржинальность EBITDA составила 43,9%. Финансовая корректировка отчетности снизила показатель EBITDA на 11,1%, а маржинальность EBITDA на 7,7 п.п. год к году. При этом показатель EBITDA без учета корректировки вырос на 11,6% по сравнению с 3 кв. 2012 года.
В сентябре Beeline Казахстан полностью обновил линейку тарифных планов. Новая концепция основана на «пакетном принципе», где клиенты сами выбирают набор и количество услуг платят только за использование этого пакета. Во всех торговых точках можно приобрести сбалансированные предложения «FreeStyle lite», "Сәттi-300", "Сәттi-600", "Сәттi-1200", а также тарифные планы «Beeline VIP Gold» и «Beeline VIP Platinum».
Тарифы на мобильный интернет также обновились. Клиенты позитивно восприняли новые безлимитные тарифные планы – «Start», «Light» и «PRO». Компания запустила ряд совместных инициатив с крупнейшими интернет группами «Яндекс» и «Mail.Ru» («Одноклассники»).
Корпоративные клиенты получили принципиально новый продукт - «Тарифный конструктор». Это предложение пришлось по вкусу малому и среднему бизнесу, потому как даёт возможность полностью контролировать расходы на мобильную связь и Интернет и подбирать необходимый пакет услуг персонально для каждого сотрудника.
В самый разгар отпусков компания сделала подарок всем своим клиентам, понизив цену на роуминг с 69 до 49 тенге за минуту на входящие и исходящие звонки без абонентской платы в 175 странах в рамках услуги «Кругосветный роуминг».
Телекоммуникационный оператор Beeline Казахстан — единственный в стране универсальный оператор связи, который предлагает услуги мобильной и фиксированной телефонии, международной и междугородней связи, передачи данных, доступа в интернет на базе технологий оптоволоконного доступа, Wi-Fi и сети третьего поколения 3G.
Услугами Beeline по итогам I половины 2013 года пользуются более 9 миллионов пользователей в стране. В группе компаний Beeline Казахстан - ТОО «КаР-Тел» (бренд Beeline и Beeline Business в Казахстане), ТОО «2DayTelecom» и ТОО «TNS Plus».
Оператор является частью международного телекоммуникационного холдинга «VimpelCom Ltd»» со штаб-квартирой в г.Амстердам (Нидерланды). Сегодня VimpelCom Ltd. – пятый в мире по числу абонентов сотовый оператор, по состоянию на 30 июня 2013 года компания обслуживает 215 млн абонентов.
