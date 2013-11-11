1319В Уральске завершено следствие по факту массового неповиновения заключённых колонии общего режима, сообщили в прокуратуре ЗКО. Обвинение предъявлено семерым заключённым. Напомним, что 20 августа в учреждении РУ-170/2 ДУИС по ЗКО 64 заключённых умышленно поранили себе животы, шеи и запястья в знак неповиновения администрации. По словам работников прокуратуры, началось всё с обыска, в ходе которого у заключённых нашли множество незаконных вещей - колюще-режущие предметы, мобильники, игральные карты, одеяло, гражданскую одежду, матрасы. Всё добро вывозили на девяти грузовиках. - По словам допрошенных, после обысков основной "костяк" лиц, имеющих влияние на арестантов, собрался в бараке и смотрящий за зоной БАЛКИБЕКОВ сказал заключённым, не поддерживающим режим, чтобы с 6 утра ребята стали "вскрываться" для ослабления режима, - рассказала пресс-секретарь прокуратуры ЗКО Элеонора УТЕГАЛИЕВА. - В этом ему активно помогали заключённые В. ПЕРНИЦКИЙ и Е. КАЛИЕВ. Элеонора УТЕГАЛИЕВА отметила, что семерым заключённым, в числе которых БАЛКИБЕКОВ , КАЛИЕВ и ПЕРНИЦКИЙ, предъявлены обвинения по статье 360, часть 3 УК РК - "Организация и участие в групповом неповиновении законным требованиям администрации учреждения". - В отношении пяти осуждённых уголовное преследование прекращено в связи с их раскаянием, а в отношении ещё 53 человек уголовное дело не возбудили в связи с отсутствием в их действиях состава преступления, - рассказала Элеонора УТЕГАЛИЕВА. - В настоящее время обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела.