Иллюстративное фото с сайта www.torange.ru Иллюстративное фото с сайта www.torange.ru В ночь на 9 ноября сотрудники центра оперативного управления ДВД задержали автомобиль «Lexus RX-300», за рулем которого был пьяный водитель. К тому же в руках у него было оружие,  сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу областного ДВД. На место были направлены комплексные силы полиции, которым удалось остановить автомобиль. Выяснилось, что в руках у водителя «Лексуса» был незарегистрированный травматический пистолет марки «STREAMAR». Кроме того, 20-летний водитель и его 21-летний пассажир находились в состоянии алкогольного опьянения. За вождение в нетрезвом виде водителю грозит лишение прав на управление транспорным средством сроком на два года. По факту ношения незарегистрированного оружия решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 251 - «Незаконное хранение оружия» УК РК.  Нарушители находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.