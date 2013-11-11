Бездомные буквально выкурили жильцов дома Достык, 203, наполнив их квартиры дымом, сообщает

По словам жителей дома 203, пожар начался примерно в половине девятого вечера – дым из подвала стал подниматься в подъезд и распространяться по квартирам. Вызвали пожарных, которые обнаружили и ликвидировали источник возгорания – он находился в подвале. Судя по всему, постоянные обитатели подвалов решили согреться при помощи костра, но перестарались с огнём и подвал наполнился дымом. Когда жильцы многоэтажки почувствовали дым и поняли, откуда он поднимается, бродяги успели убежать. - У нас тут от бомжей житья нет, - возмущаются жители дома. – Это уже не первый случай, когда они подвал поджигают! Постоянно тут ошиваются, дверь-то в подвале не заперта! Куда только КСК смотрит? Мы к председателю обращаемся, а толку никакого! В соседнем подъезде жильцы железную дверь поставили – не помогает. Время от времени её вскрывают и всё равно лезут в подвал. Изучить подвальные катакомбы мы не рискнули – слишком силён был запах гари, да и чьи-то шаги, раздающиеся во мраке подвала (он, по словам жильцов, был сквозным) не внушали желания туда спускаться.