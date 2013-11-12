Иллюстративное фото с сайта www.intermonitor.ru Иллюстративное фото с сайта www.intermonitor.ru В Актюбинской области за минувшие сутки пожары унесли жизни двух сельчан, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД»  со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. Днём, 11 ноября, в селе Полтавка Мартукского района произошел пожар в одном из частных жилых домов.  Пожар  был ликвидирован местными жителями. Площадь возгорания составила 3 квадратных метра. На месте был обнаружен труп 61-летнего мужчины. Другая трагедия произошла в ночь на 12 ноября в поселке Богетсай Хромтауского района, где также загорелся частный жилой дом. Местные жители справились с огнем до приезда пожарных. Площадь пожара составила 1 квадратный метр. На месте был обнаружен труп 48-летнего мужчины.