Банки первого эшелона (ссудные портфели свыше 10% от БВУ) за год, июнь 2012 - 2013, сократили совокупную долю по объемам ипотечных займов с 42% до 36%.  Обзор: Структура рынка ипотечного кредитования. БВУ РК. II квартал 2013 года На БТА, Казком и Народный по итогам первого полугодия пришлось 344,4 миллиарда тенге ипотечных займов - на 24 миллиарда меньше, чем в первом полугодии 2012 года. У тройки крупнейших кредиторов (почти половина ссудного портфеля от БВУ РК) ипотека не приоритет. В портфеле БТА она занимает 5%, в портфеле Казкома и Народного - 6%. Больше всех ипотечных займов выдал ЦентрКредит - почти на 160 миллиардов тенге. Банк контролирует 16,7% всего рынка банковской ипотеки и это направление в портфеле БЦК занимает 17%. В целом по БВУ доля ипотечных займов составляет всего 9%. tablica Минусовые показатели по жилищным займам со стороны крупнейших кредиторов перекрыли банки второго эшелона. Рынок за июнь 2012-2013 прибавил 9% (рост на 73 миллиарда тенге). Положительную динамику обеспечила тройка быстрорастущих кредиторов: Сбербанк, Евразийский и Цеснабанк. Их совокупная доля на ипотечном рынке выросла за год почти на 5% до 12,7%. Сбербанк нарастил портфель по ипотеке почти в два раза, Цеснабанк и Евразийский в полтора раза. В финансовых отчетах за первое полугодие информацию по ипотеке представили 14 банков. Данные этой группы отражают 88% от всего объема ипотечных займов БВУ РК. Источние: ranking.kz