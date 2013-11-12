Фото с сайта www.nv.kz Фото с сайта www.nv.kz В Караганде собака алабай спасла человека ценой своей жизни, передает Kazakhstan Today. - Вчера в Караганде на железнодорожном перегоне между центральным вокзалом Караганды и микрорайоном "Майкудук", на 720-м километре железнодорожного пути, мужчина, выпив водки, лег на рельсы и уснул. По этому пути двигался поезд. Машинист, увидев на рельсах человека, стал сигналить. Приближаясь, машинист увидел удивительную картину - собака породы алабай лаем будила мужчину и, вцепившись зубами в вещи, оттаскивала его с рельсов, - рассказали в пресс-службе Линейного отдела полиции УВД Караганды. Собака успела оттащить своего хозяина с путей, однако сама отскочить в сторону не успела. Поезд зацепил задние лапы алабая, который погиб. Сотрудникам полиции 48-летний мужчина пояснил, что хотел покончить жизнь самоубийством, поскольку не имеет работы и условий для проживания. Выпив спиртное, он лег на рельсы, его собака легла рядом. Проснулся мужчина от лая своей собаки, которая оттаскивала его с рельсов.