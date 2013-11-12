Фото с сайта www.taszhargan.info Фото с сайта www.taszhargan.info Президент России Владимир Путин сообщил Нурсултану Назарбаеву, что в 2012 году Казахстан инвестировал в Россию на 700 миллионов долларов больше, чем Россия в Казахстан, сообщает Tengrinews.kz. "Инвестиции тоже увеличиваются. Российские в Казахстан - около миллиарда (долларов - Прим.автора) за 2012 год, а казахстанские в Россию - 1 миллиард 700 миллионов", - сказал Путин на встрече с Назарбаевым перед началом пленарного заседания X форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Екатеринбурге. - Вот видите. Так что взаимно будем обогащаться, - сказал Президент Казахстана. Как отметил Нурсултан Назарбаев, на приграничные регионы приходится 70 процентов взаимного товарооборота между Казахстаном и Россией. Он также сказал, что Екатеринбург - промышленный центр России, и возможности для сотрудничества у Казахстана с этим регионом очень большие. Казахстан может поставлять в этот регион свое сырье, отметил Назарбаев, в частности ферросплавы, бокситы. Глава государства также обратил внимание на необходимость более четкой работы статистического ведомства России. Источник: Tengrinews.kz