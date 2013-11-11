Нурлан МАКАТОВ. Фото mgorod.kz Нурлан МАКАТОВ. Фото mgorod.kz Судебный процесс по делу Муслима УНДАГАНОВА проходит в очень сложных условиях, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области. По словам сотрудников прокуратуры, серьёзной помехой в работе являются, как это ни странно, свидетели, которые "уклоняются от первоначальных показаний, данных ими в ходе предварительного следствия". - Свидетели действительно боятся и переживают за своё положение, - отмечает начальник управления по надзору за законностью судебных актов ЗКО Нурлан МАКАТОВ. - Причина этому - психологическое давление, которое они испытывают со стороны подсудимых и их родственников во время судебного разбирательства. Правдиво рассказывая об обстоятельствах преступления в кабинетах следователей, на публике они теряются и пытаются уйти от прямых ответов. Нурлан МАКАТОВ отметил, что у свидетелей отсутствует активная гражданская позиция, что и способствовало пятилетней преступной деятельности УНДАГАНОВА и его сообщников. - Например, главный тренер ХК "Акжайык" Александр ИОНКИН, который передал подсудимым 7,5 миллионов тенге в ответ на вопрос гособвинителя "Что вас побудило на этот поступок", ответил: "Все так живут, это система", - рассказал журналистам МАКАТОВ. Прокурор обратил внимание на  эпизод с угрозой УНДАГАНОВА в адрес прокурора Тамары САРСЕНОВОЙ - женщина заявила, что подсудимый угрожал ей жестом, похожим на удушение. - Этот факт был направлен в департамент внутренних дел за подписью прокурора области для проведения доследственной проверки и принятия процессуального решения, - отметил Нурлан МАКАТОВ. - Также в отношении государственных обвинителей было вынесено постановление о применении мер безопасности.