Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на акимат Теректинского района. 28-летняя Нургуль Зейнуллаевна УАХИТОВА проживала вместе с семьей в поселке Сарыомир Теректинского района. Она страдала умеренной умственной отсталостью. - Утром 9 ноября мама повела ее в туалет на улице, тогда девушка и убежала, - рассказал по телефону аким Теректинского района Женис СЕРИККАЛИЕВ. - Мама пыталась ее догнать, но не смогла. Девушка периодически убегала из дома, но всегда к вечеру возвращалась. В тот день мама до вечера сама искала ее, а когда не смогла найти обратилась за помощью. По словам акима, к поискам они приступили еще с вечера 9 ноября. На сегодняшний день Нургуль УАХИТОВУ разыскивают порядка 70 человек и несколько единиц техники.