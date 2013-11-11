malchikВ редакцию «МГ» обратилась бабушка пятилетнего Артема САХАРНОВА. Малыш страдает редким заболеванием - портальной гипертензией. Со слов врачей, по области всего пять жителей, страдающих этим заболеванием. Для того чтобы ребенок смог продолжать жить и полноценно развиваться, необходима срочная операция, которую проводят только в московской клинике. На операцию необходима очень большая сумма, которой у семьи нет. Речь идет о сумме в 10 000 долларов. - К сожалению, у нас нет таких денег, да и времени тоже мало, - говорит бабушка Елена Борисовна. - Врач сказал, что операцию необходимо сделать в срочном порядке. Времени у нас только до конца декабря. И денег собрать мы не успеем, да и просто взять их негде. Поэтому мы хотим попросить наших горожан, всем кто неравнодушен и может помочь, спасти нашего Артемку. Пожалуйста, помогите нам собрать деньги на операцию! По вопросам перечисления денег вы можете непосредственно обратиться к бабушке Артема по сотовому телефону: 8 705 577 20 28 - Елена Борисовна САХАРНОВА.