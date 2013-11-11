Иллюстративное фото с сайта aktobe.su Иллюстративное фото с сайта aktobe.su В минувшие пятницу и субботу в актюбинской колонии общего режима 168/2 проводились плановые профилактические мероприятия, направленные на укрепление режима содержания и изъятие запрещенных предметов, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по Актюбинской области. Между тем, скопление  представителей силовых структур и правоохранительных органов на территории колонии, вызвало немалое беспокойство родственников осужденных. В течении двух дней профилактических мероприятии, они дежурили у ворот исправительного учреждения. Многие предполагали, что произошел бунт заключенных. Однако последнее опровергла пресс-секретарь департамента уголовно-исполнительной системы по Актюбинской области Нургуль ЖУМАГУЛОВА.  Она сообщила, что волнений среди осужденных не было. В ведомстве обещали дополнительно сообщить о том, какие запрещенные предметы и в каких количествах удалось изъять у отбывающих наказание в колонии. - Итоги не подведены. По сей день изымаются запрещенные предметы, - сообщила в понедельник Нургуль ЖУМАГУЛОВА.