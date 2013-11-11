Актобе. Майора полиции посадили на 4 года

Суд признал Ануара ТУЛЕУОВА виновным в мошенничестве, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Ануар ТУЛЕУОВ, будучи исполняющим обязанности замначальника Саздинского отдела полиции, присвоил 275 тысяч тенге, выделенные на поощрение добровольных помощников полиции. Деньги перечислили на зарплатную карточку майора Тулеуова, а помощники полиции эти суммы не получили. Судья вынес частное определение в адрес ДВД области, потребовав ужесточить контроль над деньгами, которые перечисляют по этой специфике. На год государство дает выделяет на поощрение 270 граждан 4 миллионов тенге. ТУЛЕУОВ вернул 275 тысяч тенге в бюджет, но суд посчитал, что майор полиции нарушил присягу и кодекс чести полицейского. Его приговорили к 4 годам лишения свободы. Оглашение приговора прошло в актовом зале Заводского отдела полиции, где присутствовало несколько сотен бывших коллег осужденного. Адвокаты ТУЛЕУОВА готовятся писать протест.