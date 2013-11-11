Иллюстративное фото с сайта www.voxpopuli.kz Иллюстративное фото с сайта www.voxpopuli.kz Уголовные дела по факту взрыва бензовоза в Алматы прекращены. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек. По ее словам, дело, которое возбуждено по статье "Недоброкачественный ремонт транспортных средств, повлекший смерть человека", по постановлению следователя прекращено в связи с недоказанностью состава преступления. Уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека" было прекращено ранее в связи с отсутствием состава преступления. "Был проведен комплекс экспертиз - судебно-автотранспортная, пожарно-техническая, судебно-медицинская, были опрошены независимые эксперты. Истинную причину ЧП выяснить не удалось. Постановление следователя направлено надзирающему прокурору", - отметила Азирбек. Бензовоз взорвался в центре Алматы 27 июня, ЧП произошло на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Кабанбай батыра. Водитель бензовоза Александр Горюнов погиб. В результате взрыва пострадали десятки авто и сгорели квартиры жилого дома. Компания Helios возместила все расходы пострадавшим. По факту взрыва бензовоза в Алматы было возбуждено два уголовных дела по статьям "Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека" и "Недоброкачественный ремонт транспортных средств, повлекший смерть человека". По предварительным результатам экспертизы, которые в ДВД Алматы обнародовали в августе, у сгоревшего бензовоза было неисправно рулевое управление и отсутствовал привод вспомогательной тормозной системы. Аким Алматы Ахметжан Есимов направил ходатайство в Администрацию Президента Казахстана о посмертном награждении Горюнова.