Онкологическое заболевание, выявленное на ранней стадии, излечивается в 90–100% случаев. Это лучше всего убеждает в необходимости профилактики, пишет газета «Казахстанская правда».
По статистике, ежегодно в Казахстане от онкологических заболеваний умирает порядка 17 000 человек. Онкологи уверены, что эта цифра могла быть в несколько раз меньше, если бы казахстанцы более щепетильно относились к своему здоровью. И дело здесь не только в ведении здорового образа жизни, но и в регулярном прохождении профилактического осмотра, который способствует ранней диагностике коварного заболевания.
Об этом в интервью «Казахстанской правде
» рассказал президент ОО «Ассоциация независимых медицинских экспертов по Карагандинской области» Борис Зорин.
Борис Викторович, статистика, к сожалению, неутешительная. Могут ли, на ваш взгляд, скрининговые программы как-то изменить ситуацию?
– Нисколько в этом не сомневаюсь. Как бы государство ни старалось, все будет тщетно, пока не поменяется сознательность у самих людей. Каждому нужно понимать, что никто не поведет его за ручку к врачу, то есть заботиться о своем здоровье мы должны сами. Для того чтобы повысить эту сознательность среди населения, в рамках социального заказа Министерства здравоохранения РК по реализации Государственной программы развития здравоохранения «Саламатты Қазақстан» реализуется проект «Рак можно победить!». Специалисты проводили семинары, тренинги и конференции по всему Казахстану, охватывая не только крупные города, но и сельские регионы.
Анкетирование, которое охватило более 2 000 человек разных возрастных категорий, показало: только 22% опрошенных респондентов уверены в том, что они знают симптомы рака. Что-то слышали, но конкретно не помнят о признаках данного заболевания 32,7%, а 45,3% и вовсе не знают, как обнаружить онкологию. Также около 79% респондентов никогда не проходили какие-либо тесты, чтобы выявить свою предрасположенность к заболеванию раком. Как видите, данные неутешительные, ведь, чтобы победить врага, нужно знать его в лицо.
– Значит, нужна широкая разъяснительная работа...
– Верно, и средства массовой информации, как показало анкетирование, в этом деле занимают главенствующую позицию. Больше половины респондентов указало, что узнают информацию об онкологии именно из газет, журналов, телепрограмм. А вот у лечащего врача данной проблемой интересуются только 9% опрошенных. При этом многие отмечали, что не обращаются за медицинской помощью по месту жительства из-за больших очередей, неоплачиваемых больничных листов и так далее.
То есть работы в этом направлении много, и семинары – лишь ее часть, хотя и немаловажная. Участники этих обучающих мероприятий отмечали, что ранее не знали многих аспектов, касающихся онкологии, считая, что раз со здоровьем у них все в порядке, то и задумываться об этом не стоит. Но, как свидетельствует печальная медицинская статистика, онкология может атаковать любого человека, ведь у каждого из нас в сутки образуется 100 000 раковых клеток, которые либо сами гибнут из-за нежизнеспособности, либо уничтожаются иммунной системой. Если же появляются факторы, способные их взбудоражить, онкологии не избежать.
– Но мы, жители больших городов, дышим автомобильными газами, подвергаемся воздействию электромагнитных волн, едим по большей части нездоровую пищу...
– Для начала нужно понять, что подавляет нашу иммунную систему, что лишает ее нормальных свойств? Во-первых, это нарушение поступления в организм незаменимых веществ. Во-вторых, многие лекарственные препараты. Антибиотики, угнетая иммунную систему, тут же создают условия для развития грибковой инфекции. Грибки присутствуют везде, но мы не болеем потому, что наша иммунная система в состоянии их уничтожить и не дать им возможности быстро размножаться. Уже второе поколение людей выросло на антибиотиках (мы потребляем их не только в виде лекарств, но с мясом, молоком и другими продуктами). Это наблюдение говорит в пользу вегетарианства, но я такое питание считаю неполноценным. Нормальное питание должно быть разнообразным. Кстати, активность иммунной системы могут поддержать различные растения, обладающие иммуномоделирующими свойствами. Это знаменитая эхинацея, коровяк (о нем мало знают, но он не уступает по своим свойствам эхинацее), розмарин, чабрец. Все эти травы очень активизируют иммунную систему.
Известная истина гласит: «болезнь легче предупредить, чем лечить». Каждый должен уяснить для себя ряд жизненных правил, которые призваны оградить его от онкологического заболевания. Соблюдение этих правил в силах каждого из нас. Нужно отказаться от вредных привычек – курения и употребления алкоголя, следить за весом, регулярно заниматься спортом. Также следует соблюдать диету с ежедневным употреблением растительной пищи, молочных продуктов, ограничением потребления красного мяса. Необходимо убрать из рациона жирную и острую пищу, а также регулярно проходить профилактические осмотры и обследования в соответствии с возрастом и группой риска. Как видите, ничего сверхъестественного я не перечислил, зато от скольких заболеваний эти простые правила могут оградить современного человека!
– Министерство здравоохранения проводит большую работу по профилактике онкологических заболеваний. А какая роль в этом деле отводится неправительственным организациям?
– Любая государственная программа, в том числе «Саламатты Қазақстан», как правило, реализуется при содействии неправительственных организаций. И это правильно, ведь первостепенная задача при создании любого НПО – это решение тех или иных актуальных проблем общества. В любом государстве усилия одной государственной структуры не могут дать полного результата, именно поэтому привлекаются НПО. То есть Министерство здравоохранения предлагает те ли иные программы, финансирует их, а задача НПО – донести их основные постулаты до населения. Проще говоря, НПО – это проводник между госструктурами и гражданами. Тот же участковый врач не может до каждого своего пациента донести подробно всю нужную информацию, на это у него просто не хватит ни сил, ни времени. Отмечу, что в этой области неправительственными организациями сегодня действительно многое делается.
Взять те же скрининговые программы по выявлению онкологии у населения, программы по вакцинации. Это государственные программы, и за них платить не нужно. Так почему бы не позаботиться о своем здоровье, раз Министерство здравоохранения предоставляет такую возможность? Нужно использовать те ресурсы, которые государство вкладывает в население.
– Борис Викторович, расскажите, пожалуйста, о скрининговых программах подробнее. Слово «скрининг» не всем понятно...
– Под скринингом подразумевается набор диагностических методик, легких в применении, не требующих больших временных и финансовых затрат, при помощи которых возможно регулярно проводить эффективные информативные обследования больших групп населения. Разработка программ ранней диагностики и скрининга – одно из приоритетных направлений развития онкологии и позволяет значительно улучшить результаты лечения.
Список исследований, которые нужно регулярно проводить, одинаков для всех групп населения. У людей с высоким риском развития онкологических заболеваний (наличие наследственных синдромов, онкологические заболевания у родственников первой линии) следует проводить те же исследования, но с более раннего возраста. Рекомендуемый возраст в данном случае – на пять лет раньше самого раннего возраста постановки диагноза онкологического заболевания у родственника первой линии (или с рекомендуемого возраста начала проведения скрининга, в зависимости от того, какой из них раньше).
В программе «Саламатты Қазақстан» особая роль в предупреждении заболеваний отводится солидарной ответственности за здоровье. Когда человек внешне здоров, то не хочет тратить свое время и некоторые денежные средства на профилактику. Но такое отношение к себе потом оборачивается в тысячу раз более дорогостоящими затратами, а иногда и неразрешенной проблемой с летальным исходом. Не нужно ждать, пока болезнь придет, нужно сделать так, чтобы этого не произошло.