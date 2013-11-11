Иллюстративное фото с сайта castfilmextruder.ru Иллюстративное фото с сайта castfilmextruder.ru Завод по производству упаковки для еды построят в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz. Соглашение о создании совместного предприятия по выпуску упаковочных материалов для пищевой промышленности подписали российская компания "Витаполярос" и казахстанское АО "СПК "Тобол". Известно, что завод будет располагаться в Костанае. По информации правительства Свердловской области, объем предполагаемых инвестиций в казахстанско-российское предприятие составит более трех миллионов долларов. Компания "Витаполярис" известна в Казахстане своими кукурузными палочками. Также по итогам казахстанско-российского делового совета по приграничному сотрудничеству подписан меморандум по продвижению инновационных гидроизоляционных материалов на территории Казахстана между ГК "Пенетрон-Россия" и "СПК "Тобол". Кроме того, подписан документ, предусматривающий реализацию в Петропавловске комплексного проекта по внедрению энерго- и ресурсосберегающих технологий и оптимального автоматизированного управления структурой ЖКХ административного образования. Еще одно соглашение подписано между "Уралтрансмаш" и "АЗТМ", оно касается производства комплектующих для оснащения нефтепромыслов Казахстана.