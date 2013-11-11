Иллюстративное фото с сайта www.autonews.ru Иллюстративное фото с сайта www.autonews.ru В Челябинске произошло обрушение строящегося здания. По данным регионального управления МЧС, под завалами находятся люди, передает РБК. Обрушение произошло вечером в пятницу, 8 ноября, в 20:45 по местному времени (18:45 мск) по адресу: улица Логовая, дом 45. «В спасательном ведомстве уточнили, что обрушились две стены второго этажа в двухэтажном шлакоблочном здании с деревянным перекрытием без кровли размерами 15 на 8 м. Сколько именно человек могли оказаться под завалами, пока не установлено», - говорится в сообщении. В настоящее время прибывшие спасатели производят разборку завала вручную. Причины обрушения устанавливаются.