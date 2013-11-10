Иллюстративное фото с сайта yk-news.kz Иллюстративное фото с сайта yk-news.kz За последние два дня четыре актюбинца пострадали от мошенников, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу ДВД Актюбинской области. - 7 ноября в 3:35 в дежурную часть обратились 44 и 39-летние женщины, - рассказывает пресс-секретарь ДВД области Ардагер УАЙДИН. – Они сообщили, что малознакомая женщина пообещала им помочь получить свидетельство об индивидуальном предпринимательстве. Обманным путем она завладела их деньгами, забрав  1 миллион 145 тысяч тенге. В тот же день сотрудники  отдела криминальной полиции  задержали  подозреваемую - 56-летнюю женщину. Аналогичная ситуация произошла в пятницу, 8 ноября.  Так, в 12.51 в полицию обратилась с заявлением  51-летняя женщина. Она заявила, что малознакомая девушка пообещала помощь в получении кредита в банке и взяла у нее за услугу 30 тысяч тенге. Полицейские задержали 28-летнюю девушку. В ходе допроса она полностью признала свою вину. В этот же день 21-летний горожанин умудрился выманить у 13-летнего парня ноутбук, а плотник взял в парикмахерской 20 тысяч тенге на покупку материалов для установки стекла и пропал. 29-летнего обманщика задержала полиция, он сознался во всем. На всех четверых мошенников дела готовят в суд.