В связи с закрытием сезона было решено провести последний субботник. В нем приняли участие около двух тысяч человек, это студенты вузов города и члены молодежной организации «Жас Отан». Уборка проходила в в районе Стелы, Куренях, затоне им. Чапаева, 5,6,7 микрорайонах и в районе "Коминтерн". - Это была инициатива самой молодежи, - говорит. - Ребята хотят жить в чистом городе, и сегодня мы собрались, чтобы очистить его от мусора и подготовить к весне. Кроме того, студентов освободили от занятий, что еще больше подстегнуло их участвовать в этом мероприятии. Несмотря на то, что погода, в принципе, не располагала к уборке, на улице было сыро и холодно, ребята все равно убрали отведенную им территорию.