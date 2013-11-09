На собрание пришло около ста человек - это вместе с наблюдающими. Коммунисты подняли вопросы по переходу государственной медицины в частные руки(закон "О концессии" - прим. авт), повышение коммунальных тарифов, введение платы за посещение леса и налоги на сбор даров природы, повышение пенсионного возраста для женщин. - Мы знаем, что власти отслеживают ситуацию. Они видят, что народ против того произвола, который они творят! Мы против перехода медицины в частные руки! У нас 60% пенсионеров получают минимальную пенсию, на что они будут лечиться? Люди просто вымирать будут. Нельзя допускать этого! И мы будем бороться! – заявила член коммунистической партии Оксана ТЕРНОВСКАЯ. На сейшн коммунистов почему-то пришло очень много пьяных и просто неадекватных людей, «жертвой» одного из которых стала и наш корреспондент. Они мешали присутствующим, приставали к девушкам, отвлекали от выступления участников. - Хочется обратить ваше внимание на алкоголиков. Думаю, все их заметили. Это наверняка для того, чтобы на видео показали, кто ходит на такие митинги. Так власти пытаются подорвать нашу репутацию. Я обратился к начальнику полиции с просьбой убрать их отсюда, но реакции – ноль. Надеюсь, что у людей проснется совесть, и они не будут нам мешать, - сказал Павел КОЧЕТКОВ, член Компартии и директор бюро по правам человека. В конце митинга Оксана Терновская зачитала официальное письмо, где они изложили требования, с которыми несогласных на митинге не оказалось. Выяснялось это путем открытого голосования. Елена ПЛЕТНЕВА