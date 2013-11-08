Его провели старший прокурор отдела спецучетови замначальника управления. Они предоставили отчет по работе управления комитета по ЗКО за прошедшие 9 месяцев. По итогам проверок выяснилось, что в ЗКО 5958 индивидуальных предпринимателей. За вышеуказанный период было вынесено 241 решение об отказе в регистрации. Кроме того, управление комитета для большей эффективности инновационных проектов «Бизнес тірегі », «Шектеу», «Айқын» подготовили специальные видеоролики, которые транслируются в транспортных средствах г.Уральска, а также в ТД «City Center». Данные проекты нацелены на помощь в поднятии бизнеса частным предпринимателям. - Пользуясь случаем, хочется обратиться к индивидуальным предпринимателям. Если в ходе проверки, осуществляемой государственными надзорными органами, были нарушены ваши права, то вы можете обратиться на наш сайт www.pravstat.kz, - заключил Ержан Нигметович.