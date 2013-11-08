ДТП с участием трех машин произошло еще в октябре. И вот компрометирующее видео появилось в интернете и уже побило все рекорды по просмотрам. В ДВД, между тем, случившееся назвали неприятным инцидентом. Мол, их сотрудник был на выходных и с пострадавшими в аварии уже рассчитался. Неизвестный автор этого ролика выполнил свое обещание, правда, не на следующий день, а позже. Авария произошла 20 октября. На ровной дороге днем "Нива" задела "Тойоту" и "Мицубиси", а потом врезалась в автобус. Из "Нивы" вышел пьяный полковник. Правда, китель полицейский снял в машине – остался в форменной рубашке, но уже без погон. Вокруг спорящих тут же собрались люди. Первую скрипку играл автор ролика – активист-автомобилист, которому не повезло попасть в эту аварию. Свое удостоверение полицейский так и не предъявил. Но сейчас уже известно, что герой скандального ролика - начальник управления тыла ДВД Северо-Казахстанской области полковник Владимир Зиборов. Хорошо ещё, что обошлось без пострадавших. Сам Владимир Зиборов сейчас в отпуске, который якобы и начался аккурат в день аварии. Сейчас по данному факту в ДВД Северо-Казахстанской области проводится служебное расследование. А сам ролик бьет рекорды по просмотрам.