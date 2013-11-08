Кaspi довел свою долю рынка по розничным кредитам до 15% и стал крупнейшим кредитором населения. Обзор: Структура рынка розничного кредитования. БВУ РК. II квартал 2013 года. По итогам финотчетности за второй квартал 2013 года Kaspi bank увеличил ссудный портфель по рознице на 213 миллиардов тенге до 472 миллиардов. Годовой рост - 82%. Рынок в целом прибавил 27%. Финансовую отчетность за полугодие опубликовали 25 банков. Представили информацию по объемам розничных займов 20 банков.  На эту группу приходится 89% рынка (2,8 триллиона тенге). Доля розничных кредитов в портфеле БВУ по сравнению с первым полугодием 2012 года выросла с 27% до 31%. Уже у четырех банков кредиты физлицам в портфеле превышают 50%. Год назад таких было три. tab Самый мощный рывок совершил Kaspi. За год он увеличил объем розничных кредитов на 213 миллиардов тенге. Для сравнения: остальные 19 банков, раскрывающие информацию о розничном кредитовании, суммарно прибавили 250 миллиардов тенге. Также внушительный прирост по займам населению показал Евразийский банк - на 100 миллиардов тенге (на 78%). Его доля рынка выросла с 5% до 7%. Третьим по абсолютному приросту розничного портфеля стал Народный - увеличение на 61 миллиард до 366,6 миллиардов тенге (рост 20%). Источник: ranking.kz