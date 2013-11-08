Иллюстративное фото с сайта www.gazprom.ru Иллюстративное фото с сайта www.gazprom.ru В 2015 году в Актюбинской области планируют обеспечить газом порядка 90% населения, сообщает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на главу региона Архимеда МУХАМБЕТОВА. «Сегодня мы ставим задачу газифицировать крупные регионы области, районные центры, малые города. Из 12 райцентров у нас газифицировано 8, в 3-х проводится работа. В ближайшие 2 года мы завершим. Остается один райцентр, сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, и в течение 3 лет планируем газифицировать», - сообщил в пятницу на брифинге в СЦК Архимед МУХАМБЕТОВ. Тем самым, по словам главы региона, в 2015 году планируется обеспечить более 90% населения газом. - Останется менее 10%, это отдаленные населенные пункты, это бывшие чабанские точки, отделения колхозов и совхозов,- добавил он.