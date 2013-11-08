- Этот вид из отряда журавлеобразных, - объясняет начальник отдела научно-информации и мониторинга «Иргиз-Тургайского ГПР» Жаннур БАКЫТЖАНКЫЗЫ. - Ее научное название - джек-дрофа. Эта птица занесена в Красные книги Казахстана, России, Узбекистана и Туркменистана. Встречается в пустынях и полупустынях Северной Африки и Южной половины Азии. Предыдущий раз редкую птицу встречали на территории нашего резервата в 2005 году.