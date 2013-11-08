Иллюстративное фото с сайта www.autocentre.ua Иллюстративное фото с сайта www.autocentre.ua Военнослужащий по контракту воинской части Вооруженных сил РК сержант Мырзагалиев и нигде неработающий Соколенко обвиняются в изнасиловании и убийстве 20-летней девушки в Шымкенте, сообщил следственный комитет министерства внутренних дел РК. "Военно-следственным управлением следственного комитета МВД завершено расследование уголовного дела по факту убийства Туткабаевой М.М., 1993 года рождения, тело которой с признаками насильственной смерти обнаружено 25 июля 2013 года в карьере в микрорайоне "Шапагат-2" Шымкента", - говорится в сообщении комитета. По данным СК, судебными медиками определено, что смерть наступила в результате удушения. Как отмечается, в ходе следственно-оперативных мероприятий по подозрению в совершении тяжкого преступления задержаны жители Шымкента - военнослужащий по контракту воинской части ВС РК сержант Мырзагалиев и нигде неработающий Соколенко. "Следствием установлено, что 24 июля 2013 года Мырзагалиев Е.Б. путем обмана завлек Туткабаеву М.М. в дачный массив "Кайнар булак", где в группе с Соколенко Д.С. совершил изнасилование в естественной и извращенной форме. После чего, желая скрыть совершенное ими преступление, используя в качестве удавки отрезок электрического провода, вдвоем задушили Туткабаеву", - отмечается в сообщении. По данным следственного комитета, тело девушки обвиняемые вывезли за 30 км от места преступления и выбросили в карьер, одежду и удостоверение личности сожгли в мусорном контейнере в черте города. Так, следователем ВСУ следственного комитета МВД Е.Мырзгалиеву. и Д.Соколенко предъявлено обвинение по ст. 120 ч. 2 п. "а,б,г", 121 ч. 2 п. "а,б,г", 96 ч.2 п. "ж,к", 324 ч.2 УК РК, уголовное дело направлено в специализированный межрайонный военный суд по уголовным делам. Источник: КазТАГ