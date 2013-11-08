Фото с сайта assastudio.ru Фото с сайта assastudio.ru В Карту индустриализации Казахстана включено 74 инвестиционных проектов Актюбинской области стоимостью 517,2 млрд. тенге с созданием 10 тысяч постоянных рабочих мест, сообщил аким Актюбинской области Архимед МУХАМБЕТОВ сегодня на пресс-конференции на базе Службы центральных коммуникаций при Президенте РК, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на официальный сайт Стратегии-2050. - За прошедшие годы введены в эксплуатацию 67 объектов, с суммой инвестиций 189,4 млрд тенге. Создано более пяти тысяч постоянных рабочих мест. В текущем году в области, запланирован ввод 10 инвестиционных проектов, на общую сумму 118,2 млрд. тенге, из них в отчетном периоде реализовано 7 проектов. В настоящее время, мы делаем упор на развитие отраслевых и региональных кластеров, что существенно повысит эффективность принимаемых мер и даст мультипликативный эффект, в виде большей загрузки и наращивания объемов производства, входящих в тот или иной кластер, - сказал аким Актюбинской области. Архимед МУХАМБЕТОВ подчеркнул наращивание регионом энергетического потенциала. - АО «СНПС-Актобемунайгаз», которое является крупнейшей нефтегазодобывающей компанией области, ведет строительство 2-й и 3-й очередей Третьего Жанажолского газоперерабатывающего завода мощностью 6 млрд. куб. метров в год. Реализация проекта позволит обеспечивать южные регионы нашей страны газом. Также реализуется проект строительства газотурбинной электростанции мощностью 160 МВт, что повысит обеспеченность экономики области собственными энергоисточниками. Объем инвестиций составляет более 800 млн. долларов США. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2014 год, - отметил аким области.