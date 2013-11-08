Иллюстративное фото с сайта andrey.fotoplex.ru Иллюстративное фото с сайта andrey.fotoplex.ru Объем государственных закупок на приобретение сладостей (шоколад, зефир, карамель, восточные сладости), а также чая госорганами с начала текущего года составил около 954 миллионов тенге, сообщает портал www.goszakup.gov.kz. «На покупку сладостей было предусмотрено 634 миллиона тенге, чая – 320 миллионов тенге», - говорится в сообщении. По данным веб-портала, благодаря системе электронных государственных закупок за три квартала 2013 года при проведении закупок государство сэкономило около 37 миллиардов тенге. В настоящее время количество пользователей веб-портала госзакупок превышает 177 тысяч. Источник: ИА Новости-Казахстан