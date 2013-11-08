Иллюстративное фото с сайта www.vsluh.ru Иллюстративное фото с сайта www.vsluh.ru В ближайшие 3 года детям-сиротам в Актюбинской области планируется выдать порядка 350 квартир. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил аким Актюбинской области Архимед МУХАМБЕТОВ, сообщает Bnews.kz.  - ...Не оставляем без внимания обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За 3 года мы выдали около 100 квартир. Выдаем в 2 направлениях: согласно очередности, и в этом году будем выдавать арендное жилье для молодых семей. И второе, мы за счет спонсоров выпускникам детских домов перечисляем деньги в «Жилстройсбербанк», открываем накопительные счета и туда перечисляем деньги,- прокомментировал аким. По словам Архимеда МУХАМБЕТОВА, в ближайшие три года в 3,5 раза планируется увеличить количество выдаваемых квартир детям-сиротам. - ... 350 квартир выдадим детям-сиротам в ближайшие 3 года, - заключил глава региона. Источник: Bnews.kz.