В ЗКО браконьеры убили 30 сайгаков

В Жанибекском районе обнаружили туши тридцати сайгаков. Специалисты утверждают, что это дело рук браконьеров - у всех животных были отпилены рога. Заявление в инспекцию поступило 27 октября. Инспекторы Жанибекского района нашли туши сайгаков неподалёку от точки Мангур. Все сайгаки были самцами - на черепах животных виден спил от рогов, - говорит главный специалист территориальной инспекции лесного хозяйства ЗКО Серик МАЖЕНОВ. - Это уже не первый случай гибели сайгаков от рук браконьеров в этом году. По словам Серика МАЖЕНОВА, в Уральске нет точек приёма сайгачьих рогов - браконьеры или перекупщики чалят свой товар дальше - в Актобе, Алматы или Россию. В случае если злоумышленники будут пойманы, штраф за одну пару рогов составит 200 МПР (около 346 тысяч тенге). - На данный момент мы проводим усиленные мероприятия по охране сайгаков, - продолжает Серик МАЖЕНОВ. - С конца ноября до середины ноября у сайги проходит брачный период. По последним данным популяция сайгаков в Западно-Казахстанской области насчитывает порядка 29 тысяч голов. Фото предоставлено территориальной инспекцией лесного и охотничьего хозяйства ЗКО