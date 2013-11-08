Иллюстративное фото с сайта naturewall.ru Иллюстративное фото с сайта naturewall.ru Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО. По сообщению пресс-службы ДВД ЗКО, 2 ноября в поселке Чижа-2 Таскалинского района с вольного выпаса пропали 85 лошадей разных мастей и возрастов, принадлежащих одному сельчан. Сначала хозяин лошадей стал их искать сам, когда поиски не увенчались успехом, он 6 ноября написал заявление о пропаже табуна в Таскалинский РОВД. Сотрудники полиции вместе с заявителем объехали в поисках табуна близлежащие территории Казталовского района. 7 ноября после обеда между селом Александров Гай Саратовского района и точкой Курман Казталовского района был замечен табун. Хозяин опознал своих лошадей и их вернули в загон. К слову, у этого же жителя поселка Чижа-2 уже не в первый раз пропадают лошади. В прошлом году табун тоже уходил, и его искали три дня. Нашли между поселками Степной и Алгабас. - Причина в том, что домашние животные остаются без присмотра и могут не только уйти далеко от дома, но и их могут угнать, - отметили в полиции.