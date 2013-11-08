Иллюстративное фото с сайта www.liter.kz Иллюстративное фото с сайта www.liter.kz Сегодня, 8 ноября, на базе Службы центральных коммуникаций при президенте РК состоялась пресс-конференция с участием акима Актюбинской области Архимеда МУХАМБЕТОВА, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  На пресс-конференции обсудили социально-экономическое развитие области, реализацию государственных и отраслевых программ в регионе, ход исполнения поручений главы государства от 11 октября и другие актуальные вопросы, В ходе конференции глава Актюбинской области Архимед МУХАМБЕТОВ сообщил, что строительство рельсобалочного завода завершится в первом полугодии 2014 года. официальный сайт Стратегии-2050. - Благодаря активной поддержке со стороны нацкомпании «Қазақстан Темір Жолы» стала возможной реализация  крупнейшего инвестиционного проекта по строительству рельсобалочного завода. Сегодня завод вовсю строится, освоение очень хорошее. Мощность проекта 430 тысяч тонн, из них 200 тыс тонн - это рельсы длиной 120 метров и  230 тыс тонн - это выпуск сортового проката, - сказал МУХАМБЕТОВ. Как отметил аким, завод уникален тем, что будет производить термо-упрочненные рельсы высокого качества, которые могут использоваться на линиях высокоскоростного движения. Известно, что строительство завода будет завершено в первом полугодии 2014 года, через 7-8 месяцев. - Кроме того, в рамках проекта планируется построить плавильный завод по выпуску блюмов, заготовок рельсов высокого качества. Строятся электростанции мощностью в первую очередь 40 мВТ, в будущем доведем до 150 мВТ. Суммарный объем инвестиций в эти проекты составит 770 млн долларов США, - добавил Архимед МУХАМБЕТОВ.