22-летний Илья КУДРЯВЦЕВ с другом отправились в ночной клуб "Оскар". Когда Илья вышел из клуба, между ним и группой ребят завязалась драка. Приехавшие сотрудники полиции доставили молодого человека в травмпункт областной клинической больницы. По словам Ильи, его прямо в коридоре травмнукта избили полицейские, при этом другого парня - участника драки увели на освидетельствование. - Я им показался каким-то дерзким, - рассказывает пострадавший Илья КУДРЯВЦЕВ. - Они надели на меня наручники, положили лицом вниз, наступили на колени, на грудь, на плечи. Дальше доделали свое дело, побили меня, короче. Избивал не один полицейский, их было семеро. В частности, Илья называет имя оперативника Абаевского отдела Тимура КУАНЫШЕВА, который его и задерживал. - Он представился, вот только должность я его не помню. Они избивали меня возле двери травмпункта, прямо в коридоре. После этого меня отвезли на Стелу в отдел, посадили в калбу. Там я поспал 2-3 часа, потом отвезли меня в городской отдел полиции, посадили в ИВС. Меня закрыли там, я просил вызвать скорую до 4 часов вечера, где-то к 5 вызвал врачей сам. С меня даже заявления не взяли, хотя это меня избивала группа парней. Меня даже доктор не осмотрел, хотя я сознание терял. Травматолог и медсестра видели, как меня полицейские избивали. Молодой человек утверждает, что синяки и ссадины у него на теле - это следы побоев, которые нанесли полицейские, а не последствия драки возле клуба. В ДВД ЗКО подтвердили, что Тимур КУАНЫШЕВ действительно работает в Абаевском отделе. Однако отрицают, что сотрудники полиции грубо обращались с задержанным Кудрявцевым. Наоборот, говорят они, задержанный вел себя агрессивно. - Если случаются подобные потасовки, полиция не имеет права везти задержанных в ИВС или отдел, - говорит пресс-секретарь ДВД ЗКО Оксана КАТКОВА. - Они обязаны доставить его в травмпункт. Его задерживала группа «Сова-1». Молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения, в приемном покое устроил скандал: демонстративно лег на пол, выражался нецензурной бранью в адрес полицейских и врачей, угрожая физической расправой, пытался драться, нарушая общественный порядок в больнице. В подтверждении всего этого имеется видеозапись и показания медицинских работников, медицинское освидетельствование, что молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения, и что он отказался от обследования. При этом в ДВД не предоставили видеозапись, ссылаясь на то, что она является вещественным доказательством. Мама Ильи КУДРЯВЦЕВА написала 2 заявления в городскую прокуратуру и городской отдел полиции. Она полностью верит своему сыну. Ведь когда Илью задержали, он попросил сообщить об этом родственникам, но родителям так никто и не позвонил. - Я своего сына нашла через знакомых только в 4 часа следующего дня, - рассказала мама Ильи Марина КУДРЯВЦЕВА. - Он с 8 утра в горотделе просил, чтобы ему вызвали «скорую». В итоге он сам себе вызвал докторов, но только в 4 часа дня. В пять его доставили в травмпункт областной больницы. Сейчас он лежит в нейрохирургическом отделении. Ему отбили почки и колени, у него подозрение на сотрясение мозга, ушибы, ссадины мягких тканей лица, грудной клетки. В ДВД сообщили, что в отношении Ильи КУДРЯВЦЕВА собран административный материал по статье 330 части 1 КоАП РК - "Мелкое хулиганство". Материал направлен в суд для рассмотрения.