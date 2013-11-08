Иллюстративное фото с сайта www.islam.ru Иллюстративное фото с сайта www.islam.ru В Атырау полицейские привлекли к ответственности несовершеннолетних, тогда как по закону были обязаны привлечь их родителей, опекунов или же других законных представителей, сообщила корреспонденту "Мой город" помощник прокурора города Атырау Гаухар МУХАМБЕТАЛИЕВА. Согласно информации, сотрудники УВД, задержав двоих несовершеннолетних за нахождение в ночное время без сопровождения законных представителей, не стали долго ломать голову над тем, кого же за это привлекать и составили протокол об административном правонарушении на самих подростков. Восстановить порядок и защитить права несовершеннолетних  удалось вмешательству прокуроров.