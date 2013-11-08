Молодожены из Техаса Дэвид и Натали Сайдсерф заказали на собственную свадьбу торт в виде двух отрубленных голов и надписью "Пока смерть не разлучит нас". В интервью телеканалу ABC News молодые люди объяснили, что очень любят фильмы ужасов и хотели, чтобы свадьба соответствовала их пристрастиям. Тем более, что церемония бракосочетания состоялась в преддверии Хэллоуина. Скульптуры на торте - точные копии голов Дэвида и Натали. Чтобы добиться сходства и ощущения реалистичности кондитерам потребовалось почти двое суток кропотливой работы. Для гостей свадьбы угощение стало настоящим сюрпризом. Никого из них не предупредили, чтобы понаблюдать за реакцией людей. Впрочем, большинство из гостей, отойдя от шока, потянулись за тарелками.