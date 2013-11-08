Фото с сайта tengrinews.kz Фото с сайта tengrinews.kz Суд сегодня, 8 ноября, огласил приговор по делу о жестоком убийстве целой семьи в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz. Председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам Булытбай Мамытов приговорил фигурантов резонансного преступления Ихбола Турдиева, Ерлана Мамреева и Бакытжана Мукажанова к пожизненному заключению, с отбыванием наказания в колонии особого режима с конфискацией имущества. Стоит отметить, что на процесс пришли многочисленные родственники жертв. С собой они принесли фотографии убитой женщины, детей и парня. Оглашение приговора было назначено на 7 ноября в 15.00, однако его задержали на полтора часа, а затем и вовсе перенесли на 8 ноября. Причины судья Мамытов не объяснил. Родственники были возмущены таким поворотом событий и заявили, что намерены выйти на акцию протеста, если фигуранты не получат по заслугам. На судебных прениях государственный обвинитель просила пожизненного заключения для подсудимых с конфискацией имущества. Сами обвиняемые полностью признали вину и рассказали о том, как расправились с беременной женщиной, ее двумя малолетними детьми и несовершеннолетним парнем. Убийство, напомним, произошло летом этого года в одной из квартир по улице Макатаева. Турдиев даже попросил прощения у потерпевших и просил назначить ему наказание на усмотрение суда. Тем временем, родственники убитых потребовали самого жесткого наказания для убийц. Летом трое злоумышленников во главе с гражданином Узбекистана прибыли в квартиру, где год назад они делали ремонт. Турдиев вошел в доверие семьи и через некоторое время явился в квартиру с двумя подельниками. Турдиев отправил главу семейства Ержана Сатыбалды на базар за инструментами, чтобы доделать ремонт в квартире. В его отсутствие и расправились сначала с женщиной, затем с ее младшим братом, который являлся гражданином КНР. После убийства злоумышленники задушили детей, 3 и 7 лет, после чего их тела бросили в заполненную водой ванну. Вернувшись, глава семьи увидел мертвыми жену, ее брата и детей. Узбекистанец и двое его подельников из Алматинской области вынесли сейф с ценностями и деньгами. На одной из улиц они пытались его вскрыть, однако были задержаны сотрудниками полиции, которым сразу поступила ориентировка. Задержанные дали признательные показания. Подробнее: tengrinews.kz