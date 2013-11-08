Иллюстративное фото с сайта vit-zao.ru Иллюстративное фото с сайта vit-zao.ru В Атырау на скамье подсудимых оказался бывший начальник отдела строительства акимата города, имевший доли в частных строительных компаниях, которые строили дома по государственному заказу. Как сообщил на брифинге первый заместитель департамента финансовой полиции по Атырауской области Асхат БИТИНБАЕВ, в отношении С. Садуакасова был возбужден ряд уголовных дел по статьям "получение взятки", "незаконное участие в предпринимательской деятельности", "присвоение или растрата вверенного чужого имущества", "легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем". При этом представитель финансовой полиции подчеркнул, что Садуакасов не имеет никакого отношения к команде беглого экс-акима Атырауской области Бергея Рыскалиева. По словам Асхата Битинбаева, Садуакасов имел 50% доли в ТОО "Атырау Курман Курылыс". Также он незаконно ввел в состав учредителей компании племянницу своей жены. Зная, что не получены акты госэкспертизы о разрешении строительства мансардных этажей, бастык разрешал возводить их в новых домах микрорайона "Нурсая". Документы выдавались задним числом. – Застройщик, руководитель ТОО "Атырау Курман Курылыс" К. Алимов, тоже привлекается к уголовной ответственности, но по основному делу Бергея Рыскалиева, – сообщил Асхат Битинбаев. – Он арестован. Источник: Экспресс-К